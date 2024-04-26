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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:56

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в пятницу глава региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - призвал глава региона.

Белгород Вячеслав Гладков
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