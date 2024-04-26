Володин призвал определить министра, ответственного за семейную политику

Матвиенко предлагает передать эту сферу в Минтруд и назвать его министерством труда, социальной и семейной политики

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что с учётом острого вопроса демографии в РФ нужно официально определить министерство, курирующее семейную политику.

"Давайте мы этот вопрос закрепим, чтобы был ответственный министр, ответственное министерство, потому что политика в этой сфере будет тогда координироваться эти ведомством", - сказал Володин в четверг на заседании Совета законодателей.

Он считает, что когда "все стремятся максимально сделать для повышения благополучия и наших семей, и повышения рождаемости", всё-таки будет правильным определить, какое министерство отвечает за политику в сфере семьи, фамилию министра, который ответственен за эти вопросы.

В ходе дискуссии вице-премьер Татьяна Голикова, отметила, что "неформально мы считаем, что это министерство труда и социальной защиты".

"Когда у нас это всё неформально, наверное, это не самая лучшая ситуация, тем более, если мы говорим о достижении национальных целей. А вопрос демографии для нас судьбоносный. Иначе у нас получится так, что отвечают все, но ответственного не найти", - высказал свою точку зрения спикер Госдумы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила передать всю семейную политику в ведение Минтруда.

"Тема поддержки рождаемости и семейной политики неисчерпаема. (...) Для того, чтобы все процессы были более прозрачны, понятны гражданам, нужна единая точка входа, конкретный орган власти на федеральном уровне. Мы предлагаем эту компетенцию передать Министерству труда и назвать его Министерством труда, социальной и семейной политики", - сказала она в пятницу на заседании Совета законодателей.

Аналогичные меры требуется принять для координации работы на региональном уровне, добавила она.

Матвиенко указала, что изменение необходимо, так как на текущий момент семейной политикой занимаются сразу несколько федеральных министерств и целый ряд профильных ведомств.

Она рассчитывает на положительную реакцию главы министерства.