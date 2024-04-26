Вильфанд заявил, что проблема половодья в России еще впереди

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Проблема половодья на большей части России еще впереди, так как три четверти страны еще покрыты снегом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На сегодняшний день - три четверти территории страны сейчас покрыты снегом. Это значит, что проблема половодья еще впереди. Еще вот великие сибирские реки начнут вскрываться - и Обь, и Лена, и Енисей", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пятницу.

Также он отметил, что в северо-западной европейской части России также еще лежит снег, поэтому еще не начали вскрываться такие реки, как Северная Двина и другие.

Он отметил, что сейчас в ряде регионов наблюдается сложная ситуация с половодьем.

Ранее этой весной Оренбуржье столкнулось с сильнейшим за последние десятилетия паводком. Самая сложная ситуация сложилась в Оренбурге и в Орске, где 5 апреля прорвало дамбу.