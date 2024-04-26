Банк России готов держать высокую ставку сколько потребуется ради цели по инфляции

Сроки снижения ставки Набиуллина связала с темпами дезинфляции

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Банк России готов удерживать ключевую ставку на высоких уровнях столько времени, сколько потребуется для стабильного возвращения инфляции к цели, если процесс дезинфляции будет медленным, то возможно ее сохранение на высоких уровнях до конца года, сообщила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Принятые в прошлом году решения по повышению ключевой ставки позволили заметно снизить устойчивое инфляционное давление. Под их влиянием инфляция снизится до 4,3-4,8% к концу текущего года. Мы готовы удерживать ключевую ставку на высоких уровнях столько времени, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к цели", - сказала она.

На вопрос, когда может произойти снижение ставки, Набиуллина ответила, что это зависит от скорости дезинфляции.

"Все зависит от того, как это будет происходить в ближайшие месяцы, и конкретную точку - второй, третий квартал - мы не называем. Но еще раз, если дезинфляция будет очень медленная, то возможно и сохранение ставки до конца года", - сказала глава ЦБ.

"Мы считаем, что к концу года текущие темпы роста цен, имеется ввиду месячные темпы (с поправкой на сезонность - ИФ), будут на уровне 4% (в пересчете на год - ИФ) или даже ниже", - сказала Набиуллина.

"Что касается вопроса, когда возможно снижение ставки, это зависит от скорости дезинфляции", - ответила она на вопрос, означает ли повышение прогноза ЦБ по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4-4,5% перенос срока наиболее вероятного начала снижения ставки со II квартала на III квартал.

"Все зависит от того, как это будет происходить в ближайшие месяцы. И конкретную точку - второй, третий квартал (возможного снижения ставки - ИФ) мы не называем. Еще раз - если дезинфляция будет очень медленная, то возможно и сохранение ставки до конца года", - объяснила она позицию ЦБ.