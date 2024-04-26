ЦБ изучает необходимость дополнительного регулирования банковских "дочек" маркетплейсов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает, нужно ли дополнительное регулирование банков, которые принадлежат крупным маркетплейсам, заявила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Топ-менеджеры банков в апреле подняли вопрос о том, что банковские "дочки" маркетплейсов имеют конкурентные преимущества перед другими банками при работе с этими торговыми площадками.

"У части маркетплейсов есть банки, которые принадлежат этим товарным маркетплейсам, и эти банки, которые обслуживают платежи, они действуют по общим правилам банковской деятельности, там есть регулирование, выстроенное уже, и надзор, но есть и вопросы, которые возникают здесь, поэтому о том, что необходимо дополнительное регулирование, мы сейчас эту тему изучаем", - сказала Набиуллина.

Сейчас свои банки есть у "Яндекса", Ozon и Wildberries. Еще одна крупная торговая площадка - "Сбермаркет" - входит в экосистему Сбербанка.

Наличие банковской лицензии позволяет маркетплейсам внедрять собственные способы оплаты, например, с помощью "Ozon карты" или "Wildberries кошелька", которые можно пополнить через Систему быстрых платежей. За оплату таким способом покупателям не начисляется кэшбэк, но они получают скидку от маркетплейса. Торговые площадки при этом сокращают свои расходы за счет снижения эквайринговых комиссий.