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Яндекс банк в январе получил от акционера вклад в имущество на 4 млрд рублей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Яндекс банк в январе 2024 года получил от акционера вклад в имущество в размере 4 млрд рублей, свидетельствует отчетность компании "Яндекс.Маркет Лаб" по РСБУ за 2023 год.

"23 января 2024 года ООО "Яндекс. Маркет Лаб" был перечислен вклад в имущество дочерней компании АО "Яндекс банк" в размере 4 млрд рублей", - говорится в отчетности.

"Яндекс" приобрел банк в середине июля 2021 года за 1,1 млрд рублей. В результате сделки интернет-компании перешла банковская лицензия, на базе которой она развивает финтех-направление и предлагает продукты для пользователей в этой сфере.

Яндекс банк по итогам 2023 года занимает 121-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 31,7 млрд рублей. Чистый убыток банка в прошлом году составил 3 млрд рублей, собственные средства - 6,2 млрд рублей.

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