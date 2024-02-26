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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

"Сбермаркет" в 2023 году увеличил оборот в 1,6 раза, до 165,6 млрд рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Оборот сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Сбермаркет" в 2023 году вырос в 1,6 раза, до 165,6 млрд рублей (с НДС и промо).

Количество доставленных заказов составило 65,9 млн, что в 1,8 раза больше, чем в 2022 году, сообщила компания.

Рост компании был обеспечен масштабированием доставки из ресторанов и развитием других направлений бизнеса, а также повышением доступности и скорости работы сервиса.

За год "Сбермаркет" расширил свое присутствие, начав работать в 200 городах РФ. Таким образом, теперь компания представлена более чем в 360 населенных пунктах страны.

"Сбермаркет стремительно развивается. В 2024 году мы будем укреплять позиции в сегменте e-grocery, масштабировать доставку из ресторанов, развивать новые направления и бизнес-вертикали", - приводятся в сообщении слова CEO сервиса Анастасии Кудрявцевой.

Число активных клиентов сервиса выросло в 1,6 раза, количество подключенных магазинов и ресторанов увеличилось в 2,4 раза, превысив 65 тыс. точек. Также сервис за год нарастил в 2,1 раза число сотрудничающих со "Сбермаркетом" курьеров и сборщиков.

"Сбермаркет" доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и др. На конец 2023 года сервис обеспечивает доставку из более чем 160 торговых сетей и 25 тыс. ресторанов.

Сбермаркет
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