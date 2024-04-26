Шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без света после обстрела

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что шесть населенных пунктов остались без света после обстрела ВСУ.

"Под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Прилесье Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются 6 населенных пунктов: поселок Прилесье и села Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка", - написал он в своем телеграм-канале.

Он отметил, что аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.