Что случилось этой ночью: суббота, 27 апреля

Мадрид поставит Киеву ракеты для ЗРК Patriot, над Кубанью сбили 10 БПЛА, Оренбуржью выделят 490 млн руб. на помощь от паводка

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Более десяти БПЛА были сбиты над Краснодарским краем. Они пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. В результате атаки загорелась сепарационная установка на Славянском НПЗ, также была повреждена ректификационная колонна.

- Шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Мадрид поставит Киеву ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес. Они прибудут на базу материально-технического снабжения в течение четырех дней.

- Правительство РФ выделит Оренбургской области до 490 млн руб. для оказания мер соцподдержки пострадавшим от паводка.

- Беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper стоимостью $30 млн сбили у побережья Йемена. Военный представитель хуситов заявил, что беспилотник был нейтрализован их силами противовоздушной обороны.

- Группа контрактных военнослужащих присоединилась к протестующим против политики премьера Армении Никола Пашиняна в процессе делимитации армяно-азербайджанской границы. Акции протеста проходят в республике с 20 апреля, демонстранты перекрывают автодороги местного значения, автотрассу в Грузию.