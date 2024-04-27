Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Силы ПВО за ночь нейтрализовали 66 дронов над Краснодарским краем и два над Крымом

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что средствами ПВО за минувшую ночь было перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотников самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом", - говорится в сообщении министерства, распространенном в субботу.

В результате атаки загорелась сепарационная установка на Славянском НПЗ, также была повреждена ректификационная колонна.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Краснодарский край Крым Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ишим в тюменском селе Викулово за двое суток поднялся на 66 см

Ишим в тюменском селе Викулово за двое суток поднялся на 66 см
Военная операция на Украине

Более десяти БПЛА сбиты над Краснодарским краем

Паводок в России

Кабмин выделит до 490 млн руб. пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья

Кабмин выделит до 490 млн руб. пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья

Думе предложили запретить в России организацию обращения криптовалют

Что произошло за день: пятница, 26 апреля

В макропрогнозе до 2027 года сохранены параметры индексации тарифов на газ и электричество

Российского посла в Лондоне Келина вызвали в Форин-офис

Затраты российских авиакомпаний на ремонт выросли в 2023 году на 26%

Затраты российских авиакомпаний на ремонт выросли в 2023 году на 26%

Российские "дочки" Ariston и Bosch переданы в управление структуре "Газпрома"

Беглов сообщил, что примет участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });