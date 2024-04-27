Силы ПВО за ночь нейтрализовали 66 дронов над Краснодарским краем и два над Крымом

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что средствами ПВО за минувшую ночь было перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотников самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом", - говорится в сообщении министерства, распространенном в субботу.

В результате атаки загорелась сепарационная установка на Славянском НПЗ, также была повреждена ректификационная колонна.