Шадаев выступил за сохранение традиционных способов продажи сим-карт

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Минцифры России поддерживает повышение требований к условиям продажи сим-карт гражданам РФ при сохранении возможности заключения договоров в традиционном формате, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"С развитием новых технологий продаж сим-карт должна быть обеспечена возможность заключения договоров в традиционном формате при повышении требований к точкам продаж и введении ответственности к тем, кто нарушает требования по идентификации", - сказал Шадаев журналистам.

По его словам, речь идет о сохранении многоканальной возможности оформления сим-карт: и оформление в электронном виде, и продажа сим-карт в доверенных точках - офисах МФЦ и "Почты России" в дополнение к офисам операторов связи.

Обсуждается также введение ответственности для тех, кто нарушает требования по идентификации при оформлении сим-карт, добавил министр.

Ранее Минцифры предложило для общественного обсуждения законопроект, ужесточающий правила предоставления услуг связи иностранцам и лицам без гражданства. В частности, проект предполагает, что пользователи портала госуслуг смогут увидеть все заключённые на них договора на услуги связи.

16 мая газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к операторам связи, сообщила, что ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение порядка продажи сим-карт гражданам РФ. По словам одного из них, для борьбы с серым рынком сим-карт рассматривается три варианта покупки: по биометрии, только в салонах связи операторов, МФЦ и отделениях "Почты России", а также с помощью приложения "Госключ" (цифровой подписи), где в электронной форме подписывается договор.

"Введение ограничений может привести к сокращению числа дилеров, которые сейчас реализуют сим-карты. Именно к их работе у силовиков больше всего вопросов по обороту серых сим-карт", - говорилось в публикации.