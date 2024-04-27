РСХБ в I квартале увеличил кредитование аграриев до 424,6 млрд рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Россельхозбанк в первом квартале 2024 года предоставил аграриям 424,6 млрд рублей кредитных ресурсов, на 11% больше, чем годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в банке.

Более четверти суммы - 113,7 млрд рублей - сельскохозяйственный сектор получил на льготных условиях.

Из общей суммы 338 млрд рублей пошли на нужды крупного агробизнеса, 62,5 млрд рублей - среднего, малого и микробизнеса. 24 млрд рублей было предоставлено жителям сельских территорий, причем этот показатель вырост почти в 1,6 раза.

На сезонные работы банк выдал аграриям 197 млрд рублей, что на 2% больше прошлогоднего. В том числе 59,2 млрд рублей - по льготной ставке. Среди регионов, где агросектор получил самые крупные кредиты на посевную, - Ростовская, Пензенская, Липецкая, Новосибирская области.

Общая доля Россельхозбанка в кредитовании сезонных работ составила 73%. При этом в 25 регионах этот показатель составляет от 91% до 100%.

Говоря о кредитовании экспортно ориентированных производителей, в банке сообщили, что им представлено 113,8 млрд рублей из общей суммы.

Россельхозбанк создан в 2000 году, принадлежит государству.