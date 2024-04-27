Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

РСХБ в I квартале увеличил кредитование аграриев до 424,6 млрд рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Россельхозбанк в первом квартале 2024 года предоставил аграриям 424,6 млрд рублей кредитных ресурсов, на 11% больше, чем годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в банке.

Более четверти суммы - 113,7 млрд рублей - сельскохозяйственный сектор получил на льготных условиях.

Из общей суммы 338 млрд рублей пошли на нужды крупного агробизнеса, 62,5 млрд рублей - среднего, малого и микробизнеса. 24 млрд рублей было предоставлено жителям сельских территорий, причем этот показатель вырост почти в 1,6 раза.

На сезонные работы банк выдал аграриям 197 млрд рублей, что на 2% больше прошлогоднего. В том числе 59,2 млрд рублей - по льготной ставке. Среди регионов, где агросектор получил самые крупные кредиты на посевную, - Ростовская, Пензенская, Липецкая, Новосибирская области.

Общая доля Россельхозбанка в кредитовании сезонных работ составила 73%. При этом в 25 регионах этот показатель составляет от 91% до 100%.

Говоря о кредитовании экспортно ориентированных производителей, в банке сообщили, что им представлено 113,8 млрд рублей из общей суммы.

Россельхозбанк создан в 2000 году, принадлежит государству.

Россельхозбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Следствие просит арестовать еще одного фигуранта дела Crocus

Следствие просит арестовать еще одного фигуранта дела Crocus

Москва будет искать пути преодоления возможных санкций ЕС в отношении СПГ РФ

Минцифры РФ предложило продавать сим-карты иностранцам только по биометрии

Славянский НПЗ после атаки десяти БПЛА частично приостановил работу

Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь нейтрализовали 66 дронов над Краснодарским краем и два над Крымом

Ишим в тюменском селе Викулово за двое суток поднялся на 66 см

Ишим в тюменском селе Викулово за двое суток поднялся на 66 см
Военная операция на Украине

Более десяти БПЛА сбиты над Краснодарским краем

Паводок в России

Кабмин выделит до 490 млн руб. пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья

Кабмин выделит до 490 млн руб. пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья

Думе предложили запретить в России организацию обращения криптовалют

Что произошло за день: пятница, 26 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });