Курский губернатор сообщил об атаках на поселки региона за сутки

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о нескольких атаках ВСУ на регион.

"Были обстреляны поселки Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района", - написал он в Telegram.

По его словам, люди не пострадали.

Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотники рядом с селом Николаево-Дарьино Суджанского района, деревней Гордеевка Кореневского района, поселком Новый Путь и деревней Елизаветовка Глушковского района, а также у пункта пропуска "Крупец" Рыльского района.