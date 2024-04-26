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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:43

Курский губернатор сообщил об обстрелах региона за сутки

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о нескольких атаках ВСУ на регион за сутки.

"В поселке Теткино обстреляны промышленные предприятия, на одном из них возник сильный пожар", - написал он и добавил, что возгорание потушили пожарные расчеты и дружинники-добровольцы.

Также было обстреляно село Горналь Суджанского района и деревня Успеновка Кореневского района области. По данным губернатора, обошлось без разрушений.

В деревне Валетовке Рыльского района в результате обстрела повреждены линии электропередачи, без электричества частично оставались деревня Городище и село Козино. На данный момент подача электроэнергии в этих населенных пунктах восстановлена, сообщил губернатор.

"В течение дня также фиксировались атаки беспилотников. Вблизи деревни Успеновки Кореневского района средствами радиоэлектронной борьбы были обезврежены два БПЛА. В этом же районе ещё один дрон был сбит в деревне Викторовке", - добавил Старовойт.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Роман Старовойт Теткино Курская область
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