Курский губернатор сообщил об обстрелах региона за сутки

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о нескольких атаках ВСУ на регион за сутки.

"В поселке Теткино обстреляны промышленные предприятия, на одном из них возник сильный пожар", - написал он и добавил, что возгорание потушили пожарные расчеты и дружинники-добровольцы.

Также было обстреляно село Горналь Суджанского района и деревня Успеновка Кореневского района области. По данным губернатора, обошлось без разрушений.

В деревне Валетовке Рыльского района в результате обстрела повреждены линии электропередачи, без электричества частично оставались деревня Городище и село Козино. На данный момент подача электроэнергии в этих населенных пунктах восстановлена, сообщил губернатор.

"В течение дня также фиксировались атаки беспилотников. Вблизи деревни Успеновки Кореневского района средствами радиоэлектронной борьбы были обезврежены два БПЛА. В этом же районе ещё один дрон был сбит в деревне Викторовке", - добавил Старовойт.