Один человек погиб при обстреле села в Курской области

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны села Коровяковка Глушковского района.

"Насчитали 11 прилетов. Погиб местный житель", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

По его информации, повреждения получили пять домовладений, магазин и автомобиль.

"Также перебита газовая труба, нарушено электроснабжение, в селе частично нет света", - добавил Старовойт.