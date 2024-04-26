Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Один человек погиб при обстреле села в Курской области

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны села Коровяковка Глушковского района.

"Насчитали 11 прилетов. Погиб местный житель", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

По его информации, повреждения получили пять домовладений, магазин и автомобиль.

"Также перебита газовая труба, нарушено электроснабжение, в селе частично нет света", - добавил Старовойт.

Роман Старовойт Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Матвиенко призвала увеличить пособия по беременности для уволенных хотя бы до МРОТ

Матвиенко призвала увеличить пособия по беременности для уволенных хотя бы до МРОТ

Трутнев выступил за ужесточение наказания для поджигателей леса

Турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность

Турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность

ФАС усмотрела в действиях Ozon признаки нарушения закона о конкуренции

Защита обжаловала арест замминистра обороны РФ Иванова

Закрытый с февраля 2022 г. аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов

Закрытый с февраля 2022 г. аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов
Паводок в России

Свыше 5,1 тыс. человек эвакуировали из-за паводка в Тюменской области

Свыше 5,1 тыс. человек эвакуировали из-за паводка в Тюменской области

Что случилось этой ночью: пятница, 26 апреля

Паводок в России

Уровень воды в Ишиме в селе Абатское за сутки поднялся более чем на полметра

Уровень воды в Ишиме в селе Абатское за сутки поднялся более чем на полметра

"Газпром экспорт" подал иски в суд РФ к словацкой ZSE, чешской CEZ и австрийской OMV

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });