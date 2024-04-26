Один человек погиб при обстреле села в Курской области
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны села Коровяковка Глушковского района.
"Насчитали 11 прилетов. Погиб местный житель", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.
По его информации, повреждения получили пять домовладений, магазин и автомобиль.
"Также перебита газовая труба, нарушено электроснабжение, в селе частично нет света", - добавил Старовойт.