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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:28

В тюменском Викулове Ишим поднялся за двое суток более чем на 1,3 метра

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово - райцентр Викуловского района - Тюменской области продолжает повышаться, сообщает информационный центр регионального правительства в воскресенье.

По данным центра, к утру 27 апреля река поднялась на 66 см, к 08:00 28 апреля - еще на 67 см, достигнув уровня в 768 см. Таким образом, прирост за двое суток составил 133 см.

Кроме того, продолжается вторая волна паводка на Ишиме в Казанском районе и городе Ишим.

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Так, в селе Ильинка Казанского района река поднялась на 4 см - до 862 см, в городе Ишим - на 12 см, до 1037 см.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что после Абатского района паводок придет в Викуловский район. По его словам, "большая вода" будет в Викулово к концу этой недели.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. По последним данным, из зон подтопления эвакуированы свыше 5,1 тыс. человек.

Тюменская область Ишим Викулово
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