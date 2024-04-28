Очередной рекорд уровня воды зафиксирован на реке Ишим в Тюменской области

Фото: Денис Моргунов/Ura.ru/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском (райцентр Абатского района) в Тюменской области достиг очередного рекорда, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале в воскресенье.

"В Абатском вода продолжает прибывать. За сутки 12 см. И сегодня зарегистрирован очередной рекорд - 1 209 см", - сказал он.

Моор сообщил, что в Абатском районе очень напряженная ситуация из-за паводка. "Дует юго-западный ветер, который формирует волну. Это создает очень большую нагрузку на наши насыпи и дамбы. Третьи сутки продолжается укрепление федеральной трассы", - сказал губернатор.

Накануне глава региона сообщил, что река Ишим в Абатском поднялась до 1 199 см - это "рекорд за всю историю наблюдений".

Критическую отметку в 960 см в районе села Абатское река Ишим превысила 24 апреля.

27 апреля в Абатском была объявлена экстренная эвакуация.