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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Свыше 5,1 тыс. человек эвакуировали из-за паводка в Тюменской области

Свыше 5,1 тыс. человек эвакуировали из-за паводка в Тюменской области
Фото: Сергей Русанов/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Растет число эвакуированных из зон подтопления жителей Тюменской области.

По данным МЧС России, на утро пятницы в регионе эвакуированы более 5,1 тыс. человек. "В пунктах временного размещения находится 581 человек, из них 201 ребенок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за паводка подтоплено 180 жилых домов, 523 дачных дома, 2 тыс. 844 приусадебных участка, 19 участков автодорог.

Ранее сообщалось, что 25 апреля в регионе были эвакуированы порядка 4,9 тыс. человек. С 8 апреля в области действует режим ЧС из-за угрозы паводка.

Хроника 30 марта – 26 апреля 2024 годаПаводок в России
МЧС России Тюменская область
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