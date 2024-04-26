Свыше 5,1 тыс. человек эвакуировали из-за паводка в Тюменской области

Фото: Сергей Русанов/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Растет число эвакуированных из зон подтопления жителей Тюменской области.

По данным МЧС России, на утро пятницы в регионе эвакуированы более 5,1 тыс. человек. "В пунктах временного размещения находится 581 человек, из них 201 ребенок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за паводка подтоплено 180 жилых домов, 523 дачных дома, 2 тыс. 844 приусадебных участка, 19 участков автодорог.

Ранее сообщалось, что 25 апреля в регионе были эвакуированы порядка 4,9 тыс. человек. С 8 апреля в области действует режим ЧС из-за угрозы паводка.