Движение на трассе Р-402 в Тюменской области сделали реверсивным на участке в 8 км

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Для снижения нагрузки на участке трассы Р-402 "Тюмень - Омск" в Абатском районе Тюменской области ввели реверсивное движение, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Мы перекрыли движение, сделали его реверсивным на протяжении восьми километров. Это осознанно, чтобы убрать нагрузку с дороги, под которой есть вода. Поэтому важно, чтобы в моменты, когда можно двигаться, когда не работает дорожная техника, максимально быстро и максимально большее количество автомобилей аккуратно через этот отрезок пропускать", - сказал Моор.

Он также добавил, что на подъездах к Абатскому району сотрудники ГИБДД будут предлагать водителям фур подождать.

"Мы понимаем, что едут не только фуры, не только профессиональные водители. В движении есть и гражданские автомобили, там могут быть и дети, и пенсионеры. Поэтому тоже особое внимание, чтобы максимально помочь людям в этой непростой ситуации", - сказал Моор.

Ранее сообщалось, что специалисты проводят работы по укреплению дамб вдоль участка федеральной трассы Р-402 "Тюмень - Омск" в Абатском районе. Так, дамбы вдоль дороги будут укреплены бетонными плитами.

Трасса Р-402 связывает европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком.

Из-за работ по укреплению участка трассы управление ГИБДД по Тюменской области призывает водителей отложить поездки в Абатский район.

На трассе скапливаются большие пробки. Время проезда 20-30-километрового участка растягивается на несколько часов.