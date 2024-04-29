Половодье отрезало от "большой земли" 14 тюменских поселков в Абатском районе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Половодье перекрывает транспортную инфраструктуру в Абатском районе Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

"У нас 14 населенных пунктов отрезаны от "большой земли", 11 дорог областного значения закрыты водой. Работают 4 лодочные переправы", - цитируются в сообщении слова главы района Игоря Васильева.

Кроме того, по данным центра, из поселков района, находящихся в зоне вероятного подтопления, эвакуировали свыше 1,3 тыс. человек.

По данным Васильева, высоты южной и северной дамб, которые защищают от паводка село Абатское, достаточно, чтобы удержать воду, но "в силу естественных фильтрационных процессов возникает риск намокания и сползания тела дамб".

По информации на вечер воскресенья, уровень воды в реке Ишим в пределах Абатского превысил критическую отметку, составив 1 213 см.