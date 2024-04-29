Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Половодье отрезало от "большой земли" 14 тюменских поселков в Абатском районе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Половодье перекрывает транспортную инфраструктуру в Абатском районе Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

"У нас 14 населенных пунктов отрезаны от "большой земли", 11 дорог областного значения закрыты водой. Работают 4 лодочные переправы", - цитируются в сообщении слова главы района Игоря Васильева.

В РоссииРека Ишим в тюменском селе Абатское поднялась до 1213 смЧитать подробнее

Кроме того, по данным центра, из поселков района, находящихся в зоне вероятного подтопления, эвакуировали свыше 1,3 тыс. человек.

По данным Васильева, высоты южной и северной дамб, которые защищают от паводка село Абатское, достаточно, чтобы удержать воду, но "в силу естественных фильтрационных процессов возникает риск намокания и сползания тела дамб".

По информации на вечер воскресенья, уровень воды в реке Ишим в пределах Абатского превысил критическую отметку, составив 1 213 см.

Хроника 30 марта – 29 апреля 2024 годаПаводок в России
Абатское Тюменская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль села Семеновка в ДНР

Паводок в России

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг исторического максимума

Ликвидированные в КЧР боевики участвовали в обстреле наряда ДПС 22 апреля

Двое полицейских погибли и четверо ранены при нападении на наряд ДПС в КЧР

В Иркутской области за сутки потушили 11 лесных пожаров

В Иркутской области за сутки потушили 11 лесных пожаров

Что произошло за день: воскресенье, 28 апреля

Паводок в России

Река Ишим в тюменском селе Абатское поднялась до 1213 см

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа
Паводок в России

Уровень воды в реке Ишим у села Викулово с утра поднялся еще на 29 см

Песков заявил, что присвоение Западом активов РФ нанесет ущерб западной экономике

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });