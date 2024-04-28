Дамбы вдоль трассы Р-402 в Тюменской области укрепят бетонными плитами

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты проводят работы по укреплению дамб вдоль участка федеральной трассы Р-402 "Тюмень - Омск" в Абатском районе Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале в воскресенье.

"На федеральной трассе предстоит расширить существующий земляной вал со стороны воды на протяжении четырех километров, затем отдельные участки будут укреплены щебнем и бетонными плитами", - написал он.

Ранее в воскресенье Моор сообщил, что река Ишим в Абатском районе установила очередной рекорд, поднявшись до 1 209 см.

"Дует юго-западный ветер, который формирует волну. Это создает очень большую нагрузку на наши насыпи и дамбы. Третьи сутки продолжается укрепление федеральной трассы", - сообщил губернатор.

Трасса Р-402 связывает европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком.

Из-за работ по укреплению участка трассы управление ГИБДД по Тюменской области призывает водителей отложить поездки в Абатский район.

Накануне со стороны Ишима на трассе была километровая пробка из машин, а утром в воскресенье - со стороны Омска.