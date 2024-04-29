Минобороны РФ сообщило об ударе дронами по позициям армии Украины в ДНР

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что группировка войск "Центр" нанесла удары FPV-дронами по позициям армии Украины в районе населенного пункта Семеновка (ДНР).

Военное ведомство в понедельник опубликовало кадры одного из ударов.

По данным Минобороны, "Южная" группировка войск при помощи FPV-дронов нанесла удары по позициям ВСУ в районе поселка Спорное в ДНР. Министерство распространило кадры этого удара.