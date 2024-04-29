В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль села Семеновка в ДНР

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Семеновка в ДНР, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Семеновка Донецкой народной республики и нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное (ДНР)", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, за сутки российские подразделения отразили 10 контратак противника в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи (ДНР).

ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, заявили в Минобороны. Там сообщают, что в ходе контрбатарейной борьбы на этом участке фронта поражены 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 152 мм буксируемая гаубица "МСТА-Б", две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм легкая гаубица М102, 100 мм противотанковое орудие МТ-12 "Рапира".

В Минобороны РФ заявили, что российские подразделения заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Григоровка (ДНР), Синьковка Харьковской области и Червоная Диброва (ЛНР), отразили три украинские атаки в районе населенного пункта Стельмаховка (ЛНР). Противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, говорится в его сводке.

По данным военного ведомства, российские войска улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка (ДНР). Потери противника составили до 395 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, 155 мм гаубица М198, 122 мм орудие Д-30, станция РЭБ "Буковель-AD", заявили военные.

Также сообщается, что российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное (ДНР) и заняли более выгодные рубежи, отразили две украинские контратаки в районе населенного пункта Урожайное (ДНР). Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три пикапа, 155 мм гаубица М777, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", сказали в Минобороны.

Кроме того, по данным военного ведомства, российскими подразделениями нанесено огневое поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Степногорск и Преображенка Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщают военные.