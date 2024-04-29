Семьи погибших в КЧР полицейских получат по 1 млн рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ об оказании материальной помощи семьям сотрудников полиции, погибших и получивших ранения при нападении вооруженных преступников на наряд ДПС в поселке Мара Аягъы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы КЧР в понедельник.

Единовременная материальная помощь семьям погибших составит 1 млн рублей.

Кроме того, четверым сотрудникам правоохранительных органов, получившим ранения, будет выплачена единовременная помощь в размере 300 тыс. рублей.

В ночь на 29 апреля боевики напали на наряд ДПС в поселке Мара Аягъы Карачаевского района Карачаево-Черкесии. В результате двое силовиков погибли, еще четверо получили ранения. Пятеро нападавших были убиты.

По данным МВД по КЧР, погибли замначальника МО МВД России "Щучанский" УМВД России по Курганской области, подполковник Антон Валиков и полицейский группы по обслуживанию следственно-оперативной группы ДЧ ОП N 1 УМВД России по г.Кургану, старшина Андрей Артамонов. Ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области.