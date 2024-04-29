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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Раненные при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии находятся в реанимации

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Четверо сотрудников правоохранительных органов, получивших ранения при нападении вооруженных преступников на наряд ДПС в поселке Мара Аягъы в Карачаево-Черкесии, находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве КЧР.

"У одного из госпитализированных сотрудников проникающее сквозное ранение грудной клетки, у второго - ранения брюшной полости и бедра, у третьего - сквозное ранение колена. Еще у одного раненного диагностированы множественные травматические повреждения костей лицевого скелета, плечевой кости и предплечья. Его переведут в Ставропольскую краевую больницу", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, на данном этапе медики оценивают состояние госпитализированных сотрудников как стабильно тяжелое.

В ночь на 29 апреля вооруженные преступники напали на наряд ДПС в поселке Мара Аягъы в Карачаево-Черкесии. В результате нападения двое силовиков погибли. Ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области.

Ответным огнем правоохранители ликвидировали пятерых нападавших.

Ликвидированные опознаны, как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года в городе Карачаевске. Тогда был обстрелян наряд полиции, два сотрудника погибли и один получил ранения. Нападавшие также похитили табельное оружие полицейских и боеприпасы к нему.

ДПС КЧР МВД ГИБДД Карачаево-Черкесия
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