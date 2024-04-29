Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Двое полицейских погибли и четверо ранены при нападении на наряд ДПС в КЧР

Пятеро нападавших ликвидированы ответным огнем

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные преступники в ночь на понедельник напали на наряд ДПС в поселке Мара Аягъы Карачаевского района Карачаево-Черкесии, в результате двое силовиков погибли и еще четверо получили ранения, сообщает МВД по КЧР в понедельник.

"Злоумышленники, подъехав на автомашине "ВАЗ-2109" к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство", - говорится в сообщении.

В РоссииПо делу об обстреле патруля в КЧР разыскиваются пять человекЧитать подробнее

В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области.

Кроме того, ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Отмечается, что пятеро нападавших уничтожены на месте.

По данным полиции, на месте происшествия обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, принадлежащих боевикам.

ГИБДД КЧР МВД Курган
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ликвидированные в КЧР боевики участвовали в обстреле наряда ДПС 22 апреля

В Иркутской области за сутки потушили 11 лесных пожаров

В Иркутской области за сутки потушили 11 лесных пожаров

Что произошло за день: воскресенье, 28 апреля

Паводок в России

Река Ишим в тюменском селе Абатское поднялась до 1213 см

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа
Паводок в России

Уровень воды в реке Ишим у села Викулово с утра поднялся еще на 29 см

Песков заявил, что присвоение Западом активов РФ нанесет ущерб западной экономике

Военная операция на Украине

Песков заявил, что среди украинских военных на фронте нарастает паника

В Ингушетии раскрыли ОПГ, похитившую из бюджета более 1 млрд рублей

Паводок в России

Очередной рекорд уровня воды зафиксирован на реке Ишим в Тюменской области

Очередной рекорд уровня воды зафиксирован на реке Ишим в Тюменской области
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });