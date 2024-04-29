Двое полицейских погибли и четверо ранены при нападении на наряд ДПС в КЧР

Пятеро нападавших ликвидированы ответным огнем

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные преступники в ночь на понедельник напали на наряд ДПС в поселке Мара Аягъы Карачаевского района Карачаево-Черкесии, в результате двое силовиков погибли и еще четверо получили ранения, сообщает МВД по КЧР в понедельник.

"Злоумышленники, подъехав на автомашине "ВАЗ-2109" к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство", - говорится в сообщении.

В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области.

Кроме того, ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Отмечается, что пятеро нападавших уничтожены на месте.

По данным полиции, на месте происшествия обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, принадлежащих боевикам.