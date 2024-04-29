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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за сутки 22 дронов ВСУ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 22 украинских беспилотника и управляемую авиабомбу JDAM, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 110 районах", - говорится в сообщении ведомства.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 22 украинских беспилотных летательных аппарата, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" и управляемая авиационная бомба JDAM производства США", - сказали в Минобороны.

По его данным, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 593 украинских самолета, 270 вертолетов, 23 609 беспилотников, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 880 танков и других боевых бронемашин, 1 275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 209 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 387 единиц специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
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