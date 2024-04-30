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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Что случилось этой ночью: вторник, 30 апреля

Стрельба в Северной Каролине, бывший сотрудник АНБ приговорен за шпионаж в пользу РФ, новая атака хуситов на гражданское судно

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Экс-сотрудник АНБ приговорен к 21 году тюрьмы за попытку шпионажа в пользу РФ. Обвиняемый признал вину в рамках сделки со следствием.

- Трое полицейских и федеральный маршал убиты в перестрелке в Северной Каролине. Еще четверо полицейских ранено.

- Хуситы атаковали ракетами контейнеровоз в Красном море. Судно получило повреждения, но экипаж в безопасности.

- Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду. Пострадавших или разрушений нет.

- Жерара Депардье освободили из-под стражи в Париже. Ранее он был задержан по обвинению в домогательстве.

- Три землетрясения произошли у побережья Камчатки. Толчки в населенных пунктах не ощущались.

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