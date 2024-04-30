Два человека ранены при обстреле курского села

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ территории Рыльского района.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Ранения получили двое жителей. Их госпитализируют в районную больницу", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

В результате обстрела повреждено десять домовладений, перебита линия электоропередачи, отметил Старовойт.

В селах Козино, Локоть и Городище частично нет света. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка, добавил губернатор.