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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Два человека ранены при обстреле курского села

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ территории Рыльского района.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Ранения получили двое жителей. Их госпитализируют в районную больницу", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

В результате обстрела повреждено десять домовладений, перебита линия электоропередачи, отметил Старовойт.

В селах Козино, Локоть и Городище частично нет света. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка, добавил губернатор.

Курская область Роман Старовойт
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