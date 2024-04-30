Над Курской и Белгородской областями уничтожены три украинских БПЛА

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены во вторник российскими средствами ПВО - два над Курской, один - над Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытки атаки пресечены с 15:30 до 16:30 по московскому времени.

Ранее во вторник Минобороны сообщало об уничтожении двух украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью около 12:00 и около 14:00.

Утром во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале об уничтожении воздушной цели на подлете к столице региона.