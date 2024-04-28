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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

ВСУ обстреляли территорию Курской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о нескольких обстрелах региона со стороны ВСУ.

"Прилёты зафиксированы в сёлах Суджанского района Горналь и Дарьино, на пункте пропуска "Суджа", а также недалеко от села Искра Хомутовского района и пункта пропуска "Крупец" Рыльского района", - написал губернатор в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, никто из жителей не пострадал.

Старовойт добавил, что в деревне Успеновке и селе Снагость Кореневского района после обстрела частично отсутствовало электричество. В настоящее время энергоснабжение восстановлено

Также после обстрела в посёлке Тёткино Глушковского района на одной из улиц возник пожар. Повреждены четыре домовладения и один гараж.

Кроме этого, украинские дроны были обезврежены средствами РЭБ вблизи села Волфино, хутора Заря, поселка Тёткино, села Горналь, деревни Старой Николаевки и пункта пропуска "Крупец".

Роман Старовойт Курская область
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