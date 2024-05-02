Два БПЛА уничтожены силами ПВО в Ростовской области

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Силы ПВО уничтожили два беспилотника в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"Сегодня около 02:00 силами ПВО в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА. По предварительным данным в результате атаки беспилотников пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано", - написал губернатор.

Ранее в ночь на четверг беспилотники были сбиты над территориями Брянской и Курской областей.