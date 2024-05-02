Минобороны сообщило о перехвате 12 БПЛА в пяти регионах за ночь

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что за минувшую ночь силы ПВО перехватили или сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над пятью регионами.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА, из которых: пять - над территорией Брянской области, один - над территорией Курской области, один - над территорией Белгородской области, два - над территорией Ростовской области и три - над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.