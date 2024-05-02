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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Житель Белгородской области погиб при попытке разобрать мину

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Мужчина получил смертельные ранения, пытаясь разобрать противопехотную мину в одном из сел Белгородской области, где объявлен режим ЧС, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"При попытке разобрать противопехотную мину мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью. Трагедия произошла в селе Вторая Наумовка Белгородского района, где в настоящий момент введен режим ЧС и жители не должны находиться", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Гладков предупредил об опасности прикасаться к взрывоопасным предметам.

"Если вы пытаетесь разобрать мину, шансов выжить у вас нет - вы погибнете сами и погубите своих близких! Ни в коем случае так не делайте и не учите этому детей! Повторюсь: взрывоопасные предметы трогать нельзя", - отметил губернатор.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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