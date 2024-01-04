Экскаватор подорвался на мине в Белгородской области

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Краснояружском районе Белгородской области в результате наезда на мину пострадал водитель экскаватора, сообщил в четверг глава региона Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, близ села Демидовка экскаватор наехал на мину. В результате подрыва осколочные ранения лица и контузию получил рабочий", - написал он в своем телеграм-канале.

Гладков отметил, что рабочего доставят в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Ранее в четверг он сообщал об ударах, нанесенных по региону ВСУ за минувшие сутки.