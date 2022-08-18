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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Белгородский губернатор заявил об обнаружении в регионе украинских мин-"лепестков"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области сообщил об использовании противопехотных мин "лепесток" украинскими военными при обстрелах населенных пунктов региона.

"У нас было несколько обстрелов территории Шебекинского городского округа в районе Середы, поэтому до сих пор и не можем принять решение по возврату туда жителей. И "лепестки" были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии. Сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать всё", - сказал Гладков, выступая в соцсетях в ежедневной рубрике "10 вопросов губернатору".

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Он добавил, что угроза увеличивается, поэтому в школах девяти приграничных муниципальных образований в пятикилометровой приграничной зоне с 1 сентября будут проводить обучение дистанционно.

"Дети находят неразорвавшиеся снаряды, патроны. И у нас есть большая трагедия - мальчик потерял кисть, пытаясь разобрать один из патронов. Отдал распоряжение, чтобы в каждой школе провели родительские собрания.(...) Мы все должны сделать, чтобы обезопасить жизнь как маленьких жителей области, так и больших", - подчеркнул глава региона.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Белгородская область Вячеслав Гладков Украина
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