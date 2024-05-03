МЧС РФ сообщило о локализации пожара на востоке Москвы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пожар в административно-производственном здании на востоке столицы локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"На востоке столицы огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 2,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Позднее пресс-служба проинформировала о ликвидации открытого горения.

"Тремя вертолетами Московского авиационного центра сброшено 235 тонн воды. Также в тушении задействован пожарный поезд", - добавили в министерстве.

Трехэтажное здание по адресу: ул. Буракова, дом 27, корпус 40 загорелось накануне вечером. Произошло частичное обрушение кровли на площади 1 тыс. кв. м, сообщало МЧС ранее.

К борьбе с огнем привлечены 120 спасателей и 35 единиц техники, уточнили в ведомстве.