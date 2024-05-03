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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Пик половодья в Абатском районе Тюменской области ожидается 3 мая

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В селе Абатское (райцентр Абатского района) Тюменской области в пятницу ожидается пик половодья, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канеле.

"В Абатском районе сегодня ожидаем пик половодья", - написал Моор.

Он также добавил, что в районе продолжаются работы по патрулированию и укреплению защитных сооружений вдоль федеральной трассы Р-402 "Тюмень - Омск".

"По-прежнему действует реверсивное движение", - подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что 3 мая уровень реки Ишим в Абатском достиг 1236 см (критическая отметка 960 см), прирост за сутки составил 4 см. Превышение уровня исторического паводка 2017 года составляет 88 см.

По последним данным, в Абатском районе из зон подтопления эвакуированы более 1,3 тыс. человек, из них более 400 детей. В районе действуют пять пунктов временного размещения, в которых находятся 192 человека, включая 60 детей.

От "большой земли" оказались отрезаны 14 населенных пунктов района.

Трасса Р-402 связывает европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком.

Из-за работ по укреплению участка трассы управление ГИБДД по Тюменской области призывает водителей отложить поездки в Абатский район.

Хроника 30 марта – 03 мая 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Абатское
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