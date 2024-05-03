Шойгу сообщил, что потери армии Украины за этот год превысили 111 тыс. человек

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Украина с начала текущего года потеряла на фронте свыше 111 тысяч человек, российские военнослужащие уничтожили за это время более 21 тысячи единиц боевой техники противника, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Соединенные Штаты Америки и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск. В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих. Всего за этот год они превысили 111 тысяч человек, двадцать одну тысячу единиц вооружения и военной техники", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ в пятницу.

По словам Шойгу, для восполнения людских резервов киевские власти ужесточают мобилизацию. "Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую", - сказал министр обороны России.

Вооруженные силы РФ, отметил он, продолжат освобождать от противника российские территории.