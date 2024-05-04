Минобороны РФ заявило о перехвате за неделю 15 ракет АТАCМS ВСУ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об уничтожении за неделю пятнадцати украинских ракет АТАCМS.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 15 оперативно-тактических ракет АТАCМS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и "Ураган", а также 201 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в субботу Минобороны РФ заявило, что ночью над Крымом уничтожено четыре ракеты ATACMS.

США напрямую вовлечены в конфликт на Украине и идут по пути увеличения дальности поставляемых Киеву вооружений, но это принципиально не изменит ход специальной военной операции, заявил 25 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о новых поставках Вашингтоном ракет ATACMS.

В октябре 2023 года в Пекине президент России Владимир Путин назвал поставку Украине ракет ATACMS ошибкой США, отметив, что у РФ есть чем ответить.

Осенью прошлого года представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила, что США передали Украине ракеты ATACMS. По ее словам, дальность действия этих ракет - 165 км, максимальная дальность - около 305 км.