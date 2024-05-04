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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Ликвидировано открытое горение на складе в Крыму

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Пожарные в субботу вечером ликвидировали открытое горение на складе в селе Белоглинка в Крыму, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, это произошло в 18:58 по московскому времени.

Три часа назад поступило сообщение о загорании на территории одноэтажного склада в селе Белоглинка. В 18:14 пожар был локализован на площади в 1 тыс. кв. м. Пожарные эвакуировали газовые баллоны с территории склада.

Крым
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