Пожар на складе под Симферополем полностью ликвидирован

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Пожарные в субботу ночью полностью ликвидировали пожар на складе в селе Белоглинка (Симферопольский район) в Крыму, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"21:22. Полная ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

Сообщение о загорании на территории одноэтажного склада в селе Белоглинка поступило спасателям в 16:39. В 18:14 по Москве пожар был локализован на площади в 1 тыс. кв. м, в 18:58 было устранено открытое горение. Пожарные эвакуировали газовые баллоны с территории склада.