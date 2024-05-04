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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Пожар на складе в Крыму локализован

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали газовые баллоны с горящего склада в Крыму и локализовали возгорание, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Отмечается, что из-за высокой горючей и ветровой нагрузки площадь пожара составила 1000 кв. м. Пожар удалось локализовать в 18:14 мск.

Как уточняется, всего к ликвидации пожара привлечены 72 человека и 21 единица техники.

Ранее сообщалось, что в селе Белоглинка в Крыму загорелся склад на площади в 1 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

Крым
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