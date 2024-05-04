Пожар на складе в Крыму локализован
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали газовые баллоны с горящего склада в Крыму и локализовали возгорание, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
Отмечается, что из-за высокой горючей и ветровой нагрузки площадь пожара составила 1000 кв. м. Пожар удалось локализовать в 18:14 мск.
Как уточняется, всего к ликвидации пожара привлечены 72 человека и 21 единица техники.
Ранее сообщалось, что в селе Белоглинка в Крыму загорелся склад на площади в 1 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало.