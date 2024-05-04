Девять дронов сбили в Курской области

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о неоднократных атаках в течение субботы на регион со стороны Украины, в том числе, с применением дронов.

"Девять дронов сбиты из стрелкового оружия вблизи хутора Олешня Суджанского района. Еще несколько беспилотников здесь были подавлены средствами РЭБ", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, средствами радиоэлектронной борьбы были уничтожены украинские беспилотники недалеко от села Гордеевка Кореневского района и поселка Коренево, Суджи, сел Гоголевка и Горналь Суджанского района, деревни Городище Рыльского района, пункта пропуска "Тёткино", села Сергеевка Глушковского района.

В течение дня были обстреляны пункт пропуска "Тёткино" и поселок Новый путь Глушковского района, села Локоть и Козино Рыльского района, пункт пропуска "Суджа", села Плёхово, Гуево, Горналь и хутор Олешня Суджанского района. "Никто из жителей не пострадал. В Гуево одно домовладение пострадало от осколков. В Козино после взрыва повреждения в двух домовладениях, нарушено газоснабжение", - сообщил Старовойт.

Он добавил, что прилеты фиксировались недалеко от поселка Коренево, сел Гордеевка и Троицкое Кореневского района. По словам губернатора, обошлось без последствий.