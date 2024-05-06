В Свердловской области 4,5 тыс. жителей остаются без электричества после снегопадов

Снегопад в Екатеринбурге Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Электроснабжение Сысертского городского округа, Нижнесергинского муниципального образования и пригородов Екатеринбурга восстановлено в Свердловской области после непогоды, сообщило в понедельник ПАО "Россети Урал".

"На 24:00 без электроснабжения в регионе оставалось 7,5 тыс. человек. На 8:00 сегодняшнего дня эта цифра зафиксирована на уровне 4,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы продолжаются на распределительной электросетевой инфраструктуре городов Дегтярск и Ревда, поселков Курганово и Кунгурка, а также коттеджных поселков, расположенных в поселке Новоалексеевское. Их планируется завершить в течение дня.

Отмечается, что восстановление электроснабжения Дегтярска и Ревды проходит поэтапно по мере восстановления линий электропередачи (ЛЭП), на которых зафиксированы множественные повреждения от падения обледеневших деревьев. На данных территориях осложнен проезд спецтехники, которая вязнет в грунте и снежном покрове.

К утру понедельника протяженность поврежденных ЛЭП достигла порядка 1,14 тыс. км, из которых 670 км специалисты энергокомпании ввели в работу в первые сутки.

Всего энергетики выявили более 1,9 тыс. упавших на электросетевые объекты деревьев, а также 282 обрыва проводов. На данный момент специалисты "Россети Урал" сняли с ЛЭП более 1,5 тыс. деревьев, а также устранили 201 обрыв проводов.

В компанию также поступило порядка 1,5 тыс. заявок по сети 0,4 кВ, которые связаны с обрывами вводов в дома из-за непогоды. Их энергетики будут отрабатывать после полного восстановления системной надежности электроснабжения пострадавших от стихии городских округов.

На энергообъектах, поврежденных непогодой, продолжают работать 459 человек и 124 единицы спецтехники. Координирует ход восстановительных работ специально созданный штаб. Группировка специалистов включает в себя энергетиков из Челябинска, Перми, Башкирии и "МЭС Урала".

Согласно сообщению, 6 мая в регионе ожидается ухудшение погоды: сильные порывы ветра до 18 м/с, а также осадки в виде дождя с мокрым снегом.

В минувшую пятницу Урал накрыли мощные снегопады. По данным региональной прокуратуры, была приостановлена подача электроснабжения потребителям в 24 населенных пунктах (около 74 тыс. человек).