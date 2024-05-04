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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Непогода в Свердловской области нарушила электроснабжение 24 населенных пунктов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Тысячи жителей Свердловской области временно остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в субботу.

"Из-за сложных погодных условий произошли порывы на линиях электропередач, в результате чего приостановлена подача электроснабжения потребителям в 24 населенных пунктах (около 74 тыс. человек)", - говорится в сообщении.

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Так, нарушено электроснабжение в городах Дегтярск, Ревда, Полевской, Первоуральск, Новоуральск, Сысерть, пос. Горный Щит в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Пресс-служба "Россети Урал" сообщает, что электроснабжение в Сысерти и Дегтярске восстановлено.

В целом увеличена группировка сил и средств для ликвидации последствий сильного снегопада и ледяного дождя.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Свердловской области на усиленный режим работы переведены энергетики. По предварительным оценкам, специалистам предстоит выполнить аварийно-восстановительные работы на пяти линиях 110 кВ, шести линиях электропередачи 35 кВ, а также на 38 ВЛ (воздушные линии) 6-10 кВ.

Свердловская область
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