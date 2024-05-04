Непогода в Свердловской области вызвала задержку пассажирских поездов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживаются из-за непогоды и обледенения проводов на перегонах в Свердловской области, сообщает в субботу пресс-служба Свердловской железной дороги.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, обледенением проводов на перегонах Ильмовка - Ревда, Ревда - Решеты, Решеты - Седельниково Свердловской железной дороги, задерживаются пассажирские поезда", - говорится в сообщении.

В частности, задерживаются пассажирские поезда дальнего следования "Имеретинский Курорт - Екатеринбург", "Кисловодск - Екатеринбург", "Москва - Барнаул", "Пенза - Нижневартовск", "Абакан - Москва" и "Волгоград - Санкт-Петербург".

Помимо этого, задерживаются пригородные поезда "Дружинино - Баженово", "Шаля - Шарташ", "Керамик - Кузино" и "Екатеринбург - Пассажирский-Дружинино".

Максимальное время задержки составляет до пяти часов.

По прибытии в Екатеринбург пассажиры поездов, задержка которых составляет более четырех часов, будут обеспечены питанием.

Как сообщалось, Урал накрыли мощные снегопады. В Свердловской области введены временные ограничения движения на некоторых участках региональных дорог.