Из Думы отозваны поправки о неттинге обязательств при банкротстве "квалов" из числа физлиц

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Депутаты и сенаторы отозвали с рассмотрения Госдумы законопроект № 543525-8 о снятии запрета на взаимный зачет обязательств - ликвидационный неттинг - между профессиональными участниками рынка ценных бумаг и обанкротившимися квалифицированными инвесторами-физлицами.

В базе парламента появилось уведомление о том, что законопроект отозвали его авторы - группа депутатов и сенаторов, среди которых глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Этот законопроект предлагал расширить существующий перечень исключений из запрета на ликвидационный неттинг в банкротстве. Сейчас он, в частности, возможен между юрлицами при проведении процедуры несостоятельности финансовых организаций, позволяя завершить расчеты по срочным сделкам и сделкам РЕПО, заключенным в соответствии с генеральным соглашением. Законопроект же позволял использовать этот механизм также для прекращения обязательств между брокерами, дилерами, а также другими профучастниками рынка ценных бумаг и квалифицированными инвесторами-физлицами.

Однако правительство и Совет по кодификации гражданского законодательства при президенте высказались против этой инициативы. Они опасались, что ее реализация приведет к ущемлению прав иных кредиторов граждан-банкротов, в том числе физлиц, которые не предполагали существование рисков инвестирования со стороны должника. Среди таких кредиторов могут быть лица, требования которых являются приоритетными перед претензиями иных кредиторов в силу социально значимого характера, например долги по алиментным обязательствам, говорится в проекте официального отзыва на законопроект.

"Некоторые кредиторы физических лиц (в частности кредиторы по требованиям об уплате алиментов) заслуживают большей защиты, чем участники финансового рынка, и должны обладать приоритетом, который в нормальном положении дел обеспечивается с помощью очередности", - указывал Совет по кодификации гражданского законодательства при президенте.