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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Кремль переадресовал Минобороны вопрос о возможном использовании северокорейских ракет

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать информацию о возможном использовании Россией в ходе СВО ракет, произведенных в Северной Корее, адресовав этот вопрос в министерство обороны.

"Это касается хода специальной военной операции, это к нашим военным", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Россия использует в ходе СВО ракеты, произведенные в Северной Корее.

Дмитрий Песков Минобороны РФ КНДР Украина
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