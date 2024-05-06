Кремль переадресовал Минобороны вопрос о возможном использовании северокорейских ракет

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать информацию о возможном использовании Россией в ходе СВО ракет, произведенных в Северной Корее, адресовав этот вопрос в министерство обороны.

"Это касается хода специальной военной операции, это к нашим военным", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Россия использует в ходе СВО ракеты, произведенные в Северной Корее.