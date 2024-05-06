Источник сообщил об отмене заседания Госдумы 8 мая

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что принято решение отменить пленарное заседание 8 мая, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Спикер сейчас сообщил, что заседания 8 мая не будет, в связи с этим утверждение кандидатуры премьера Госдумой ожидается 10 мая", - сказал он.

Ранее 6 мая лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность, что Госдума решит вопрос с утверждением нового премьер-министра 8 мая. Оперативность этого решения он объяснил тем, что плохо себе представляет парад 9 мая без главы правительства. По его сведениям, на 8 мая планировались и встречи кандидата в премьеры с думскими фракциями.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сказал, что вопрос об утверждении премьер-министра Дума рассмотрит 8 или 10 мая, в зависимости от того, когда в палату будет внесена кандидатура. На утверждение кандидатур вице-премьеров и членов правительств, по мнению Слуцкого, потребуется "порядка двух пленарных заседаний": "С большой долей вероятности это может происходить либо 13 мая, либо 14 мая".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 6 мая проведет последнее совещание с членами правительства перед их отставкой.